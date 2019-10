Olga Tokarczuk zgarnie miliony, fiskus... nic? Zaskakująca deklaracja

Nagroda Nobla - finansowa - wynosi 9 mln szwedzkich koron, czyli ok. 3,5 mln złotych. I właśnie tyle dostanie Olga Tokarczuk, która została laureatką tej nagrody w dziedzinie literatury za rok 2018.

Informację o wysokości nagrody potwierdziło już money.pl biuro prasowe Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. W myśl polskich przepisów podatkowych, pieniądze otrzymane za nagrodę Nobla to nic innego jak dochód. A od dochodów należy płacić podatek dochodowy. I nie ma znaczenia to, czy to podatek od wynagrodzenia za pracę, wygranej w loterii czy pieniądzach otrzymanych za Nagrodę Nobla.