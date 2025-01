Orlen pokazał kluczowy plan. Prezes komentuje

W czwartek Orlen zaprezentował swoją nową strategię do 2035 roku, która zastąpi dotychczasowy plan obowiązujący do 2030 roku. - Przyczynimy się do budowy niezależności energetycznej polskiej i regionalnej gospodarki. Będziemy bezpieczni, konkurencyjni i nowocześni - przekonywał prezes spółki Ireneusz Fąfara, podczas prezentacji strategii.