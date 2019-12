Oświadczenia majątkowe senatorów. Bogdan Zdrojewski może być spokojny o swoją przyszłość

Dużym majątkiem może się pochwalić senator Bogdan Zdrojewski. Z opublikowanego w poniedziałek oświadczenia majątkowego dowiadujemy się, że związany z Dolnym Śląskiem polityk posiada oszczędności w kwocie ok. 245 tys. zł oraz w obcych walutach: ok. 40 tys. euro oraz 1 500 dolarów.

Ponadto jest współwłaścicielem – wraz z żoną – domu o powierzchni 282 mkw, który wycenia na ok. 2,1 mln zł. Wartość gruntu, na którym znajduje się dom, wycenia na ok. 200 tys. zł.