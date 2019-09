Oświatowa "Solidarność" niezadowolona z opieszałości szefa MEN. Wytknęła mu niedociągnięcia

- Porozumienie z 7 kwietnia zostało jedynie w części zrealizowane. Nasze zastrzeżenia budzi szczególnie wykonanie punktów dotyczących zmniejszenia uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej i zmiany systemu wynagradzania nauczycieli do 2020 r. - wskazuje oświatowa "S" w piśmie do ministra.

Przypominają, że chodzi m.in. o to, by indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego miały formę jednego dokumentu zamiast wielu. Postulują także uproszczenie procesu ewaluacji. Wśród oczekiwań są m.in.: zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji, zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych czy rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów.

- Tymczasem żadne akty wykonawcze nie zostały w tym zakresie przygotowane. Informacja, że MEN powoła 19 września zespół do spraw biurokracji nas nie satysfakcjonuje. Uważamy, że do problemu nadmiernej biurokracji powinno się inaczej podejść. Oczekujemy, że MEN określi minimalną dokumentację, którą powinien opracowywać każdy nauczyciel. Z wykonywania pozostałej powinien on zostać zwolniony - pisze "S" do ministra.