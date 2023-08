Oto bogactwo Watykanu. Stolica Apostolska posiada ponad 4 tys. nieruchomości

Koszty obsługi nieruchomości coraz droższe

Oto szczegóły dotyczące nieruchomości Watykanu

Łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości Watykanu to prawie 1,5 mln m kw. Poza Rzymem znajdują się one w: Viterbo, Rieti, Frosinone, Padwie, Asyżu oraz w 20 innych włoskich prowincjach.

Watykan też płaci podatki

– Przejrzystość liczb, osiągnięte rezultaty i opracowane procedury to narzędzia, jakie mamy do dyspozycji, by oddalić bezpodstawne podejrzenia dotyczące majątku Kościoła, jego zarządzania i stosowania się do obowiązków, takich jak płacenie podatków i innych należności – stwierdził szef urzędu Apsa biskup Nunzio Galantino.