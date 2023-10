Oto szara strefa w branży funeralnej. Jej wartość szacuje się nawet na miliardy zł

Sytuacji w branży funeralnej przyjrzał się serwis bankier.pl. Swój artykuł rozpoczyna od stwierdzenia, że w Polsce rocznie umiera ok. 400 tys. osób. To mniej niż w czasie pandemii i nieco mniej niż przed nią. Ok. 3 tys. firm pogrzebowych zarabiają na przechowywaniu zwłok, ich balsamowaniu i przygotowywaniu do pogrzebu, jak również na sprzedaży trumien, urn, odzieży żałobnej i kwiatów .

Miliardowe obroty szarej strefy

Mało kto zostaje w branży na stałe

– Kłopoty sprawia też przeszkolenie przyszłej kadry, bo nie ma żadnej szkoły branżowej kształcącej specjalistów. Na pewno by się taka przydała, bo jedynymi specjalistami jesteśmy my, dzięki temu, że wypracowaliśmy już sobie pewne standardy – zapewnia.

A na jakie wynagrodzenia mogą liczyć? To zależy od firmy i doświadczenia. Standardowe widełki wahają się od minimalnej krajowej do jej dwukrotności, czyli od ok. 2,8 tys. zł do ok. 5,6 tys. zł "na rękę".