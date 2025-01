Jest termin powrotu programu. Będą kontrole. Wkroczy skarbówka?

Pod koniec listopada NFOŚiGW wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków do programu "Czyste Powietrze", tłumacząc to koniecznością jego reformy i uszczelnienia systemu. W grudniu Fundusz przekazał, że złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące kilku firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstw w ramach programu dotacyjnego. Kwestionowane umowy o wsparcie opiewają na ok. 600 mln zł.