Otwarcie stoków narciarskich. Przedsiębiorca pyta: czemu nie dzisiaj?

Grzegorz Schabiński z Chyrowa Ski zapraszał przez ostatnie tygodnie do "kapliczki na stoku". Od 12 lutego będzie już oficjalnie mógł zapraszać na narty.

- Jednak czegoś tu nie rozumiem. Czemu otwierają dopiero 12 lutego? Dlaczego nie dzisiaj? Przed weekendem byłoby przecież najlepiej. Co zmieni te kilka dni? - zastanawia się przedsiębiorca z Podkarpacia. - Połowa lutego to czas, w którym narciarstwo powoli umiera, kończy się sezon - dodaje.

Schabiński podkreśla jednak, że nie zamierza demontować swojej "kapliczki na stoku". - Wręcz przeciwnie, w nowym sezonie będzie jeszcze większa. To Matce Boskiej zawdzięczamy to, że przybyło tylu pielgrzymów - opowiada w rozmowie z money.pl.

Ilu turystów skusiło się na podróż do "kapliczki na stoku"? Dokładnych wyliczeń jeszcze nie ma, ale przedsiębiorca mówi o "tysiącach pielgrzymów".

- Według prognoz czekają nas duże opady, więc małe stacje będą mogły przyciągnąć lokalnych narciarzy. To ważne, bo każdy dzień się dla nich liczy, to może pozwolić im przetrwać. Jednak jeśli chodzi o duże ośrodki, to jest już w zasadzie po sezonie. Otwarcie stoków jest więc mocno spóźnione - mówi money.pl Rzetelski.