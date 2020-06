Pandemia szansą na "reset światowej gospodarki". Książę Karol liczy na nowe otwarcie

Wyjście z kryzysu koronawirusowego stanowi okazję do zresetowania globalnej gospodarki i nadania priorytetu zrównoważonemu rozwojowi bez dalszego niszczenia planety - powiedział książę Karol podczas otwarcia wirtualnego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego. Wystąpienie relacjonuje "The Guardian".

Z ulgą przyjął zapewnienia liderów biznesu, że są gotowi naprawić szkody, które wyrządzili środowisku naturalnemu poprzez dążenie do coraz szybszego wzrostu.

Powiedział, że pandemia, która zmusiła rządy na całym świecie do zrewidowania planów i założeń oraz działania "tu i teraz", w zupełnie nieprzewidywalnych warunkach, pokazała ludziom, że drastyczna zmiana jest możliwa.

- Mamy niezwykłą okazję, by wynieść z tego kryzysu coś dobrego. Jego niespotykana fala uderzeniowa może sprawić, że ludzie będą bardziej otwarci na wizje wielkich zmian - dodał.

Wspomniany pięciopunktowy plan to tak naprawdę kilka wartości, którymi powinni kierować się ludzie. "Ożywienie gospodarcze musi skierować świat na ścieżkę stałego zatrudnienia, źródeł utrzymania i wzrostu" czy "ludzkość jest na skraju przełomów, które zmienią nasze spojrzenie na to, co jest możliwe i opłacalne w ramach zrównoważonej przyszłości" – czytamy w programie.