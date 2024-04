Państwowy gigant z miliardową stratą

Spółka PGE pokazała wyniki

Spółka zwróciła uwagę, że łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE osiągnęła 2,7 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 1,2 TWh, o 26 proc. więcej niż w 2022 r. Dodała, że wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 38,9 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,7 TWh, czyli o 1 proc. więcej w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 49 PJ, spadając o 4 proc. w porównaniu do 2022 r.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku zarząd PGE uchylił uchwałę przyjmującą aktualizację strategii Grupy PGE zakładająca odejście od węgla do 2030 r. Niewiele wcześniej spółka ogłosiła osiągnięcie zero emisyjności do 2040 r. Zakładano, że na dekarbonizację przeznaczone zostanie 125 mld zł.