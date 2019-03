Papier toaletowy - polski hit eksportowy. Najchętniej używają go Niemcy

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), od przełomu tysiąclecia produkcja papieru toaletowego w Polsce nieprzerwanie rośnie. W 2000 r. produkowaliśmy "jedynie" 115 tys. ton papieru toaletowego rocznie. Teraz jest to już ok. 400 tys. ton rocznie - szacuje Lipka. Ostatnie dane GUS dotyczą 2017 r. - wyprodukowaliśmy w tym roku 380 tys. ton papieru toaletowego.

Jak dodaje, choć za czasów minionego systemu normą był widok papieru przewieszanego na sznurkach, a ten stanowił dobro luksusowe, teraz w większości państw nie ma najmniejszych problemów z jego nabyciem. Jednak - co brzmi paradoksalnie - to po części zasługa Polski.

"Polska ma duże nadwyżki tego higienicznego produktu. Dane Eurostatu pokazują, że tylko do samych Niemiec wysłaliśmy 70 tys. ton papieru toaletowego w 2017 r. o wartości 92 mln euro. Polska jest największym w Unii dostawcą papieru do naszego zachodniego sąsiada. Druga z listy Francja dostarcza ledwie jedną trzecią tego, co Polska" - pisze w raporcie Marcin Lipka.

Na świecie jest równie dobrze. Choć według danych "The Observatory of Economic Complexity" (przygotowanych przez MIT Media Lab) Polska zajmuje 7. miejsce wśród największych eksporterów papieru toaletowego na świecie.

Dlatego, by pokazać realną pozycję Polski na świecie w kontekście eksportu papieru toaletowego, trzeba liczyć eksport netto. Jest to różnica pomiędzy eksportem a importem.

Marcin Lipka pokusił się jeszcze o przeliczenie procentowego wskaźnika na liczbę rolek. Jak wynika z danych Eurostatu, eksport netto papieru toaletowego z Polski do Unii Europejskiej i poza nią to ok. 80 tys. ton rocznie. Zakładając, że kilogram zawiera ok. 10 rolek, oznacza to, że dostarczamy światu ok. 800 mln rolek rocznie.