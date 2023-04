Papierowych etykiet w Lidlu wkrótce nie uświadczysz. Sieć testuje nowe rozwiązanie

Etykiety elektroniczne (ESL) mają pojawić się we wszystkich sklepach sieci Lidl do końca sierpnia. Dzięki temu klienci mają mieć pewność, że dane typu: cena, kraj pochodzenia, gramatura i promocje są zawsze aktualne – czytamy w artykule portalu wiadomoscihandlowe.pl.

Elektroniczne etykiety w Lidlu odpowiedzią na niedobór pracowników

To o tyle istotne, że dzięki temu zatrudnieni nie będą już musieli drukować i zmieniać cenniki . To zarazem zmniejszy zaangażowanie pracowników sklepów – zauważają wiadomoscihandlowe.pl.

Gdzie pojawią się elektroniczne etykiety?

Portal informuje, że już dziś elektroniczne cenówki stosuje ponad 200 sklepów m.in. w Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu. Do końca sierpnia natomiast Lidl Polska ma je wprowadzić we wszystkich swoich punktach. Sieć na swojej stronie podaje, że posiada ponad 800 sklepów