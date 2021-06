"Paragony grozy" nad Bałtykiem. Upolowałam najdroższego gofra na sopockim deptaku

Altana.. 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

......śmietnikowa ! Apartament ........25 m2 ! Gofry po ........20zł ! Oto jak gra się słówkami ,,po polskiemu". Jakim trzeba być ciemniakiem z Bździn Dolnych, aby kojarzyć i wierzyć, że smietnik to altana, kurnik to apartament , a zwykły gofr za 5 zł kupować za ..20 zł ? Toż to co najmniej snobizm, połączony z głupotą po prostu ...