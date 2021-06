Ceny lodów poszybowały. Dziś 5 zł za gałkę to norma, a znane sieci zapowiadają podwyżki

Wybrałam się do sklepu, żeby przyjrzeć się cenom lodów i nie ukrywam, że nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam. Za jeden lód na patyku trzeba zapłacić tyle, że odechciewa się go jeść. Wspomnienie z dzieciństwa, kiedy to lody Kaktus kosztowały 60 gr, odeszło w zapomnienie. Dziś trzeba zapłacić 3,19 zł i to w promocji.