"Trafiła do rady przez znajomości polityczne". Podnieśli larum. Przyjdzie test [OPINIA]

Jakkolwiek nadal nie wierzę, że nowi rządzący odpartyjnią kontrolowane przez Skarb Państwa spółki i nie będą do nich wysyłali aparatczyków, to powołanie jednej warszawskiej działaczki PO do państwowego podmiotu niczego jeszcze nie dowodzi. I nie jest to dowód na to, że podejście do spółek, mimo zmiany rządu, się nie zmieniło.