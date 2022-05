Paweł Borys komentuje decyzje RPP. Szczyt inflacji w III kwartale i coraz bliżej końca podwyżek stóp

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju odniósł się do kolejne podwyżki stóp procentowych. Zdaniem Pawła Borysa przy silnej koniunkturze i presji kosztowej konieczne będą podwyżki stóp procentowych do poziomu 7,5 proc. - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że może to nastąpić w ciągu trzech miesięcy.