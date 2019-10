Pensja minimalna w górę, a progi dochodowe w większości programów bez zmian. Rośnie problem najbiedniejszych

Blisko 1,5 mln Polaków - którzy pracują na minimalnej - może już świętować. Będą jednak tacy, dla których wysoka pensja minimalna będzie w kolejnych latach problemem. To ci, którzy korzystają ze świadczeń rodzinnych, dostają pieniądze z funduszu alimentacyjnego lub korzystają z pomocy społecznej.

Lawinowy wzrost pensji minimalnej nijak ma się do obowiązujących progów w świadczeniach dla najbiedniejszych. A to może oznaczać, że im więcej pieniędzy w portfelu, tym… gorzej. Niektóre progi na weryfikację będą czekać aż do 2021 roku.