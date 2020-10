PFR Nieruchomości buduje ponad 2 tys. mieszkań. Najwięcej w Katowicach

To znacznie mniej niż zapowiadał premier Mateusz Morawiecki przy okazji tworzenia funduszu. Nieco ponad 4 lata temu rząd roztaczał wizję w sumie nawet 100 tys. mieszkań do końca 2019 roku.

We wrześniu z kolei informowaliśmy, że gotowych jest już nieco ponad 1000 lokali. Jak by więc na to nie patrzeć - rządowy program to na razie spektakularna klapa.