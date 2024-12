Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Jest dochodzenie Komisji Europejskiej

We wrześniu Polska powiadomiła Komisję o planie wsparcia spółki państwowej Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. (PEJ) w budowie elektrowni jądrowej.

Pierwsza elektrownia

Pierwszy blok elektrowni jądrowej na podstawie amerykańskiej technologii reaktorów AP1000 ma powstać do 2033 r. Jednak w połowie lutego wiceminister Motyka zapowiadał , że "możliwe jest roczne opóźnienie w procesie przygotowań budowy elektrowni jądrowej". Zarzekał się jednak, że termin oddania pierwszego bloku jest aktualny.

Kolejne bloki mają być uruchamiane co dwa-trzy lata. Cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 gigawatów. Koszt budowy pierwszej elektrowni ma wynieść 150 mld zł.