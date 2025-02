Pierwsze takie dane w tym roku. GUS pokazał prawdę o zarobkach Polaków

Sektor przedsiębiorstw stanowi istotną część gospodarki narodowej , obejmując podmioty zatrudniające minimum 10 osób. Najnowsze statystyki pokazują, że w pierwszym miesiącu 2025 roku poziom zatrudnienia wyniósł 6455,0 tys. etatów, co oznacza niewielką zmianę w stosunku do grudnia 2024 roku.

Dynamika wynagrodzeń i zatrudnienia

Aspekty metodologiczne badania

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w styczniu - dane GUS

Jeszcze przed publikacją danych swoje prognozy zaprezentował bank PKO BP. " Krajowe dane z rynku pracy w styczniu mają podwyższony potencjał do zaskoczeń . Zatrudnienie znajdzie się pod wpływem zmiany próby statystycznej przedsiębiorstw objętych badaniem (wpadną do niej nowe firmy, w których zatrudnienie osiągnęło poziom powyżej 9 osób, a wypadną te, które zredukowały liczbę pracowników do poniżej 9)" - napisali eksperci banku.

"My szacujemy, że efekt ten podniesie dynamikę zatrudnienia, a liczba etatów w styczniu okaże się niższa o 0,4 proc. r/r (wobec spadku o 0,6 proc. r/r w grudniu i konsensusu na poziomie -0,7 proc. r/r). Na wynagrodzenia z kolei w dużym stopniu oddziaływać będzie mniejsza niż przed rokiem skala podwyżki płacy minimalnej (o 8,5 proc. m/m i 10 proc. r/r vs 17,8 proc. m/m i 21,5 proc. r/r w 2024), która najpewniej obniży wzrost płac w br. do poziomów jednocyfrowych. My szacujemy styczniowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia na 8,1 proc. r/r wobec konsensusu na poziomie 9,1 proc. r/r." - podaje bank.