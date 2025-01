PiS chce zmian w 800 plus dla Ukraińców. Marszałek Sejmu podjął decyzję

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy ograniczający program 800 plus tak, by świadczenie otrzymywali Ukraińcy pracujący i płacący podatki w Polsce. Błaszczak podkreślił, że ze względu na pilność projektu, klub PiS złoży wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by był on omawiany już na najbliższym posiedzeniu izby niższej, które rozpoczyna się w środę.