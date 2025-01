Wprowadzili 800 plus. Teraz chcą ograniczeń dla niektórych Ukraińców. PiS składa projekt

W sumie - niegłupi pomysł. Tylko trzeba by zastosować to do Polaków, bo "trochę" jest takich, dla których - to jedno z głównych źródeł utrzymania. Np. - matka NIGDY i NIGDZIE nie pracowała - 5-6 dzieci, koleje w trakcie i hulaj dusza, piekła nie ma. Do tego różnorakie zasiłki z opieki, itd, itp. A tak w ogóle to PiS naprodukował takich beneficjentów!