Polska ma plan na zaciskanie pasa. Czy będzie nas stać na waloryzację 800 plus?

W przyszłym roku nie będzie waloryzacji 800 plus - informuje serwis rmf24.pl. "Ministerstwo Finansów - odnosząc się do zamrożenia waloryzacji 800 plus - tłumaczy, że 'po 8 latach dokonaliśmy waloryzacji 500 plus na 800 plus', a sukces negocjacji z Komisją Europejską polega na tym, że wszystko, co jest w planie, wynika z budżetu i ustaleń wewnątrzkrajowych, i nie jest nowe" - podaje rmf24.pl.