Bruksela podjęła decyzję ws. Polski. Triumfalny wpis Domańskiego

"Mamy pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla naszego Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego! Komisja wzięła pod uwagę wzrost inwestycji w rozbudowę naszych zdolności obronnych. Stawiamy na wzrost gospodarczy napędzany inwestycjami" - napisał we wtorek w serwisie X Andrzej Domański.

"Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla polskiego Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego. Wyznaczony przez nas w Planie wysiłek fiskalny zapewni redukcję nominalnego deficytu do 2,9 proc. PKB w 2028 r." - dodał Domański, cytowany w informacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wzrost wydatków na obronność opóźni powrót do normalnego deficytu

"Cieszymy się, że Komisja dostrzega inwestycje Polski w rozbudowę zdolności obronnych – jest to przecież jeden z priorytetów UE. W efekcie tych wydatków redukcja nadmiernego deficytu musi jednak skupić się na kolejnych latach, co Komisja także wzięła pod uwagę. Pierwszy raport z działań służących ograniczeniu nadmiernego deficytu opublikujemy do 30 kwietnia przyszłego roku. Oczekujemy na formalne przyjęcie obu rekomendacji przez Radę UE już podczas polskiej prezydencji" - poinformował.