PiS naprawia błędy w 13. emeryturze. Koszt programu podskoczy o kilkadziesiąt milionów złotych

Skąd problem? PiS po prostu pogubił się we własnych pomysłach. Według pierwszego projektu ustawy, program "Mama 4+" nie łapał się do programu "Emerytura+", dlatego osoby objęte świadczeniem rodzicielskim mogły zapomnieć o " trzynastkach ". Dla nich nie było 1,1 tys. zł brutto ekstra, ponieważ formalnie dodatkowe pieniądze z programu "Mama 4+" nie są emeryturą.

W sumie uprawnionych do pieniędzy z programu "Mama 4 Plus" jest blisko 80 tys. kobiet. Większość z nich - ponad 60 tys. Polek - do 1 marca 2019 roku nie otrzymywała żadnej emerytury. Kobiety nie miały wypracowanego niezbędnego minimum 20 lat stażu, by załapać się na seniorskie minimum. Od marca to się zmieniło, mogą wnioskować o pieniądze.