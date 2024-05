PiS rusza z inicjatywą. Chce zatrzymać podwyżki cen prądu od lipca

We wtorek politycy PiS zwołali konferencję, a jej głównym tematem były ceny prądu, które mają wzrosnąć od 1 lipca, o czym wielokrotnie informowaliśmy w money.pl . Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak stwierdził, że "rząd Tuska dąży do tego, żeby zrujnować polskie gospodarstwa domowe".

Obywatelska inicjatywa PiS-u, która ma zatrzymać wzrost cen energii

Zbierają 100 tys. podpisów, by zatrzymać wzrost cen prądu

Na razie nie znamy szczegółów rozwiązań, jakie znajdą się w projekcie ustawy. Waldemar Buda ograniczył się do stwierdzenia, że jeśli do 15 czerwca zbiorą ponad 100 tys. podpisów, to projekt zostanie złożony do marszałka Sejmu. – Możemy zdążyć jeszcze przed 1 lipca zatrzymać te podwyżki – przekonywał poseł.