Płaca minimalna 2020. Mapa podwyżek. Większość Polski nie może się doczekać Nowego Roku

Od Nowego Roku płace nie będą mogły być niższe niż ustawowe 2600 zł brutto miesięcznie. Minimum wzrośnie o 350 zł w porównaniu ze stanem obecnym. Stawka godzinowa nie będzie mogła być niższa niż 17 zł.

Pracodawcy chcą, czy nie chcą, będą musieli pracownikom wypłacać co najmniej taką pensję, albo zejść do "podziemia". Łącznie z wszystkimi składkami po stronie pracodawcy nowe minimum będzie kosztować firmy nie mniej niż 3132 zł miesięcznie. Dla tych, które z rentownością już mają problemy, będzie to oznaczało bardzo poważne decyzje w rodzaju "być, albo nie być". Część albo podniesie ceny swoich usług, czy towarów, albo zwolni część pracowników i spróbuje na pozostałych wymusić wzrost efektywności.

Analitycy PKO BP szacują, że nie będzie to jednak zjawisko uciążliwe dla całej gospodarki. "Szacujemy, że na skale makro wzrost płacy minimalnej do 2600 zł w 2020 nie przyniesie istotnych negatywnych skutków jeśli chodzi o zatrudnienie, a może tylko przyśpieszyć przeniesienie siły roboczej do większych i bardziej efektywnych firm" - komentuje PKO BP Research.

Ci sami analitycy stworzyli mapę, która pokazuje, w których częściach Polski zmiana będzie dotyczyć aż jednej czwartej pracowników. Rzut oka na grafikę pokazuje, że poza wielkimi miastami to właściwie około 80 procent obszaru naszego kraju.

Na terenie około połowy Polski, jedna czwarta najmniej zarabiających dostaje od pracodawcy mniej niż 5 proc. przyszłorocznego minimum, czyli 2470 zł brutto. W około jednej trzeciej kraju zarobki jednej czwartej najmniej zarabiających są niższe niż 2600 zł brutto, ale wyższe od 2470 zł.

Bez dużego społecznego echa podwyżka płacy minimalnej skończy się w okolicach Warszawy, na Śląsku górnym i dolnym, w okolicach Krakowa, Szczecina, Trójmiasta, Lublina i Poznania, czyli przy największych aglomeracjach.

Problem w tym, że podwyżka minimum zbiega się w czasie z prawdopodobnym światowym spowolnieniem gospodarczym wywołanym wojną celną USA-Chiny i brexitem. W przyszłym roku okaże się, czy obserwowane obecnie rekordowo niskie bezrobocie się utrzyma.

