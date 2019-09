Płaca minimalna. Lista zawodów, gdzie zarabia się mniej. To będzie najwyższe minimum na świecie

Kto dostaje mniej niż ta docelowa kwota 4 tys. zł? Według statystyk o dochodach ludności GUS jest to około 50 proc. ludzi w Polsce. Ci dotąd ze zdenerwowaniem słuchali zapewne wyliczeń GUS o przeciętnej płacy w gospodarce, która doszła ostatnio do 4,8 tys. zł brutto, a w większych firmach nawet do 5,2 tys. zł. Często na forach pod naszymi artykułami pisano "kto tyle zarabia?". Za kilka lat szykuje im się podwyżka, a w negatywnym scenariuszu: zwolnienie, albo przejście do szarej strefy.

Zawstydzimy cały świat?

Co więcej, podobnie wysokiego poziomu minimum nie będzie w całym cywilizowanym świecie. Według danych OECD - organizacji najbardziej rozwiniętych krajów świata - najwięcej w porównaniu ze średnią płacą w gospodarce płaci się obecnie minimalnie w Kolumbii i jest to 58 proc. średniej w gospodarce. Na kolejnych miejscach są Nowa Zelandia z 52 proc. i Francja z 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

A jak to będzie w przypadku Polski? Jeśli pensje będą rosnąć nadal w ostatnim wysokim tempie 7 proc. rocznie jak ostatnio - co jest możliwe, choć mało prawdopodobne - to w 2023 roku średnia płaca dojdzie do 6,8 tys. zł brutto. Oznacza to, że nowe minimum zaproponowane przez Jarosława Kaczyńskiego wyniesie wtedy 59 proc. średniej płacy. I to w optymistycznym scenariuszu.