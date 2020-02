finanse Jakub Stasiak 44 minuty temu

Płaca minimalna. Zarobki w szkole potrafią zaskoczyć - woźna bogatsza od nauczycielki

W styczniu płaca minimalna wzrosła z 2250 zł do 2600 zł brutto, co doprowadziło do sytuacji, w której woźna zarabia więcej od nauczycielki, a sekretarka lepiej od dyrektora szkoły. Absurdalna sytuacja osłabia i tak smętny nastrój wśród środowiska nauczycielskiego.

