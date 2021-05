Plan na wzrost gospodarczy. Kościński: Powrót na dobre tory i zakotwiczenie

- Nadwyżka budżetowa w wysokości 9,5 mld zł cieszy, zwłaszcza że mamy za sobą trudny czas pandemii. Jednak do tych danych podchodziłbym z rezerwą - przyznał w programie "Money. To się Liczy" Tadeusz Kościński, minister finansów. – To pokazuje, że szybko wracamy na drogę wzrostu gospodarczego. Deficyt na koniec roku będzie w okolicach 82 mld zł. Tak przewidujemy. Pamiętajmy, że jesteśmy po okresie kryzysu. Teraz chcemy trzymać finanse publiczne na prorozwojowym kursie i sprawić, by gospodarka wróciła na dobre tory i się na nich zakotwiczyła. Taki jest podstawowy plan.