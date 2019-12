Podatek cukrowy. Na początku stycznia w Ministerstwie Zdrowia ruszą konsultacje

Okazja do rozmów pojawi się 8 i 9 stycznia, bo w tych dniach w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbędą się konsultacje. 8 stycznia do stołu rozmów zaproszone zostały m.in. Polska Federacja Producentów Żywności, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Stowarzyszenie Krajowej Unii Producentów Soków.

- Wysłuchania publiczne to wyraźny sygnał, że poważnie traktujemy konsultacje w sprawie naszego projektu ustawy. To też wskazanie, że zależy nam na opinii partnerów z rynku. Jesteśmy otwarci na argumenty drugiej strony. To, na czym nam zależy, to ograniczenie spożycia cukru. Wiemy też, że i druga strona widzi potrzebę walki z tym negatywnym trendem. Jest duże pole do porozumienia – powiedział w rozmowie z money.pl Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.