Podatek cukrowy. Napoje droższe niż w USA i Niemczech

"Polska to nie jest kraj dla biednych ludzi" - podsumowuje internauta.

I faktycznie biorąc pod uwagę, że w USA średnia pensja minimalna (każdy stan ustala kwotę osobno) to 1 648 dolarów miesięcznie, łatwo policzyć, że za jedną minimalną krajową można kupić ponad 350 butelek. W Polsce po styczniowej podwyżce minimalna krajowa to 2061 zł netto. Wychodzi "zaledwie" 329 butelek.

Warto przy tym zaznaczyć, że podatek cukrowy w Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje. Nie ma go także w Niemczech, choć od 2019 roku ministrowie zdrowia poszczególnych landów zastanawiają się nad jego wprowadzeniem. Póki co, ceny słodzonych napojów za zachodnią granicą są jednak korzystniejsze.

- Nie ma żadnego ekonomicznego powodu, żeby taka sama czekolada - o tym samym składzie, masie i tego samego producenta - była w polskim Lidlu droższa niż w Niemczech. To samo dotyczy środków do prania. Najczęstszy argument przedstawicieli niemieckich sieci handlowych, że ceny w Polsce muszą być wyższe, bo zawierają koszty transportu, jest niedorzeczny. Odległość między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami jest żadna, a mimo to ceny niektórych artykułów w drogerii pewnej sieci po stronie niemieckiej są wyraźnie niższe - powiedział Reinhard Petzold, szef Niemiecko-Polskiego Towarzystwa na Rzecz Współpracy Gospodarczej.