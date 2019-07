Polska równa cenami do Europy. Jest coraz drożej

Inflacja w czerwcu przyspieszyła do 2,6 proc. - podał GUS . To najwyższy wzrost cen od listopada 2012 roku.

Może drożeje, ale nadal jest tanio

W większości kategorii produktów wciąż jesteśmy w pierwszej trójce krajów Europy z najniższymi cenami. W ubiegłym roku ceny towarów, które zazwyczaj kupujemy w sklepach ("aktualna konsumpcja" wg terminologii Eurostatu), były w Polsce średnio o 46,7 proc. niższe niż średnia unijna. Taniej było tylko w Bułgarii i Rumunii. Choć ostatnio operatorzy zaczęli podnosić ceny , nadal mamy najtańszą w Europie telekomunikację. Są powody do zadowolenia.

Ale przykrą wiadomością jest, że ten dystans topnieje. Tylko w ubiegłym roku zbliżyliśmy z cenami o 0,7 pkt. proc. do średniej unijnej, a w ciągu pięciu lat o 1,8 pkt. proc.

W 2018 r. największe wyrównanie cen z tymi unijnymi odnotowaliśmy w ubraniach i obuwiu. Jeszcze w 2017 roku ceny ubrań były u nas o 12,5 proc. tańsze niż w Unii, w ubiegłym roku już tylko o 1,8 proc. W przypadku obuwia nasze ceny zbliżyły się z poziomu o 16,7 proc. do o 8,5 proc. niższego od średniej UE.

Chleb coraz droższy

Dość szybko malały w ubiegłym roku różnice w polskich i unijnych cenach pieczywa. Jego producentom w kraju już wtedy zaczynał doskwierać drożejący prąd. To dlatego ceny chleba i bułek wzrosły do poziomu 31,6 proc. poniżej unijnej średniej UE, podczas rok wcześniej było to 33,5 proc. Nadal mamy taniej, ale już coraz mniej.