Podatek cukrowy odłożony. Producenci chcą od kandydatów deklaracji, że temat już nie wróci

Podwyżka podatków jest nieunikniona i jeśli polityk twierdzi, że jest inaczej, to nie mówi prawdy – tak obietnice skwitowali eksperci, z którymi rozmawialiśmy.

Zresztą okazja, by powiedzieć nowemu prezydentowi "sprawdzam!" pojawi się już wkrótce. Nieustannie przekładane jest wejście w życie tzw. podatku cukrowego. Z powodu pandemii nie wprowadzono go wiosną, kolejny wyznaczony termin (początek lata) również nie został zachowany właśnie w związku z dłuższą niż planowano, kampanią prezydencką. Producenci napojów boją się, że gdy opadnie już wyborczy kurz i nie trzeba będzie odkładać trudnych politycznych decyzji, wyznaczona zostanie kolejna data wprowadzenia nowej daniny.

Niezależnie od tego, co wcześniej obiecali kandydaci.

Obejrzyj: Co z podatkami? Kościński: jeśli już, to myślimy o obniżce

- Obawiamy się, że prace nad podatkiem cukrowym, wstrzymano jedynie na czas kampanii wyborczej, by wrócić do nich tuż po wyborach, ponieważ podatek nie jest akceptowany społecznie i gospodarczo. Ponad 80 proc. społeczeństwa nie zgadza się na nowe obciążenia powodujące wzrosty cen żywności. Forsowany przez rząd podatek cukrowy ma charakter antygospodarczy i antyspołeczny – powiedział w rozmowie z serwisem "Wiadomości handlowe" Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Federacja nie chce czekać na ruch przyszłego prezydenta i już teraz zwróciła się z prośbą do Dudy i Trzaskowskiego "o potwierdzenie zapowiadanego w programach wyborczych weta podatkowego, w tym dla podatku cukrowego". O ile bowiem same deklaracje są uspokajające, to jednak stoją w sprzeczności z sygnałami płynącymi z rządu, który nigdy nie odciął się od planów wprowadzenia daniny.