Podatek od deszczu uderzy w spółdzielnie. Do zapłaty kilkaset zł rocznie

Jak pisze "Rzeczpospolita", rząd sięgnie do kieszeni Polaków znacznie głębiej. Oficjalny powód to walka z suszą.

Do tej pory :podatek od deszczu obowiązywał tylko właścicieli nieruchomości powyżej 3500 m kw., zabudowanych przynajmniej w 70 proc., czyli na przykład galerii handlowych z parkingiem zewnętrznym. Teraz zapłacą prawie wszyscy. Limit został bowiem zmniejszony do zaledwie 600 m kw.

Te jednak apelują do rządu o wstrzymanie reformy. Twierdzą bowiem, że to po prostu szukanie pieniędzy w kieszeniach podatników, a nie realna walka z wszechobecną "betonozą".

Podatek od deszczu. Sprawdź, ile zapłacisz

– Obejmie tysiące właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych. I uderzy głównie w mieszkańców nowych osiedli, gdzie deweloperzy zabudowali i wybrukowali każdy skrawek ziemi. Dotknie szkoły czy szpitale. Samorządy będą musiały zinwentaryzować działki i wyliczyć podatek. Wymaga to gigantycznego nakładu pracy i środków - mówi "Rz" Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Weźmy na przykład spółdzielnie mieszkaniowe. Często teren działki wyznaczony jest po obrysie bloku. A wtedy nie ma możliwości, żeby na działce pozostała jakakolwiek część "zielona". Zabudowane jest więc 100 proc. powierzchni działki, a to oznacza wysokie opłaty. Jakie? Przedstawiciel ZMP twierdzi, że od 10 do 70 złotych miesięcznie od jednego mieszkania. Rocznie daje to nawet 820 złotych dodatkowych wydatków.