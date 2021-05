Podatek od psa. Nie każdy wie, że trzeba płacić

Choć podatek od psa w Polsce funkcjonuje od 30 lat, został wprowadzony w styczniu 1991 roku, wciąż nie każdy wie, że powinien go płacić. Jego stawkę poszczególne gminy ustalają samodzielnie, jednak ustawa określa, że maksymalnie może być to 130 zł. Portal Biznes Info sprawdził w Ministerstwie Finansów, ile gminy na nim zarabiają.

Podatek od psa co prawda nie obowiązuje w każdym miejscu w Polsce, jednak wiele gmin zdecydowało się, by go wprowadzić. Górną granicę 130 zł wprowadził rząd, to waloryzacja podatku, bo jeszcze w 2020 roku maksymalna kwota sięgała 125 zł 40 gr.