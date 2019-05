Podatki, składki, amortyzacja. Tak się rozchodzi nawet 2/3 wytwarzanego przez Polaków dochodu

Choć największe pieniądze przepływają przez banki, fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeniowe, to wcale nie one są "sercem polskiej gospodarki". 70 proc. polskiego PKB powstaje w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych – zauważa Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Odpowiedzialnego Rozwoju.

I tak, łączne miesięczne obciążenie podatkami i składkami w przeliczeniu na jednego pracującego to ponad 4,1 tys. zł to. 2,2 tys. zł z tej puli stanowiły podatki dochodowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Do tego jeszcze należy doliczyć niewliczane do wartości dodanej podatki pośrednie – VAT i akcyzę, które w przeliczeniu na pracującego wyniosły 1,9 tys. zł.