Podatki w Polsce. Inni mają gorzej, a Francuzi to już w ogóle mają powody do narzekania

Wszyscy narzekamy na podatki: bo za wysokie, bo nie wiadomo, na co idą. Tym, którzy lubią się pocieszać, że "inni mają gorzej", na poprawę humoru w tej materii polecamy zestawienie, które przygotował Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zestawili "dni wolności podatkowej" w państwach UE, porównując stosunek dochodów podatkowo-składkowych do PKB – informuje "Puls Biznesu".

Przypomnijmy, że "dzień wolności podatkowej" to symboliczny moment, w którym obywatele przestają pracować po to, by spłacać zobowiązania podatkowe, a zarabiają dla siebie.