Podnoszą dziesięciokrotnie opłatę za parkowanie, a i tak Haga tańsza od Zakopanego

Pilotażowy program, który potrwa rok, ma na celu zniechęcenie turystów i gości do blokowania zabytkowego centrum i dróg prowadzących nad morze. Mieszkańcy Hagi od dawna zwracają uwagę na to, że auta odwiedzających Hagę i kurort, znacznie utrudniają życie w tym mieście położonym nad Morzem Północnym – informuje "The Guardian".