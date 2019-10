Podwyżka dla pracowników sanepidu. Szef GIS obiecuje

- Zapewniacie społeczeństwu bezpieczeństwo zdrowotne, to jest wasza ogromna zasługa - powiedział tydzień temu premier Mateusz Morawiecki , zwracając się do przedstawicieli GIS. Zapowiedział też - jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - podwyżkę i jubileuszową nagrodę.

"To jest podwyżka 500 zł netto na każdy etat przeliczeniowy (...). Oczywiście to, o czym mówił pan premier, to jest podwyżka brutto, ale do tego mamy te 6 proc., które otrzymamy już do tej podwyższonej kwoty, więc spokojnie mogę powiedzieć, że to będzie netto. I dodatkowo 1000 zł nagrody dla każdego pracownika na stulecie" – powiedział w rozmowie z PAP Jarosław Pinkas, szef Głównej Inspekcji Sanitarnej.