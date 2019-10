Podwyżka płacy minimalnej będzie miała wpływ na wzrost czynszów i cen mieszkań

- W związku z zapowiedzianym przez rząd blisko 16-procentowym podniesieniem płacy minimalnej z aktualnych 2250 zł do 2600 zł wzrosną koszty utrzymania nieruchomości. W konsekwencji miesięczne stawki zmienionych opłat zależnych od spółdzielni w Państwa nieruchomości od 1.01.2020 r. wyniosą: za eksploatację 1,90 za m kw., za monitoring 1,80 od lokalu, za konserwację anten zbiorczych 2 zł od mieszkania, a za konserwację domofonów – 1,80 od każdego lokalu" - piszą władze spółdzielni.

Jedna z mieszkanek wylicza, że łącznie jej rachunki wzrosną miesięcznie o ok. 15 zł, rocznie to już 180 zł.

Związek między płacą minimalną z czynszami tłumaczy Witold Orłowski, główny ekonomista PwC. - Większość usług dla spółdzielni czy wspólnot wykonują firmy zewnętrzne, w których często zatrudnione są osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie. Jeśli więc ich wynagrodzenie rośnie, to rosną koszty dla spółdzielni czy wspólnoty, a w konsekwencji dla mieszkańców, którzy pokryją je w wyższych rachunkach – wskazuje.

Tego samego spodziewają się zarządcy nieruchomości. - Jeśli firma zostanie zmuszona do podniesienia pensji pracownikom, to będzie szukała środków na sfinansowanie tych podwyżek. Nikt nie zgodzi się na mniejsze zysku, a tym bardziej na dokładanie do interesu - mówi cytowany przez "GW"Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.