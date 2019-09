Podwyżka płacy minimalnej. Świadczenia w górę

Chodzi m.in. o świadczenie pielęgnacyjne, które jest waloryzowane co roku 1 stycznia i jest ściśle powiązane z wysokością płacy minimalnej – zauważa czwartkowy „Fakt” . Przyznawane jest ono z powodu rezygnacji z zatrudnienia na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie to jest podnoszone o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Otrzymaną w ten sposób kwotę zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Np. dziś pensja minimalna to 2250 zł brutto, a od 1 stycznia 2020 r. ma ona wynosić 2600 zł brutto. To wzrost o 15,6 proc. – wylicza dziennik.

Dziś świadczenie wynosi 1583 zł. 15,6 proc. z tej kwoty to 247 zł. Co oznacza, że od 2020 r. świadczenie to wyniesie 1830 zł.