Podwyżka VAT na soki. Producenci ostrzegają, że ucierpią sadownicy

Jak podkreśla KUPS, choć resort Teresy Czerwińskiej pod wpływem krytyki obniżył VAT na nektary do 5 proc., to problem nie został rozwiązany. "Napoje owocowe mają być obłożone maksymalną 23 proc. stawką VAT" - ostrzega związek. To istotne ponieważ nektary mają tylko 12 proc. rynku, a owoce - połowę.

"Uważamy, że podwyżka podatku na napoje owocowe ma zminimalizować niższe wpływy do budżetu z tytułu preferencyjnych stawek VAT na szereg innych produktów w średnim koszyku dóbr konsumenta. Wyższy podatek VAT na napoje owocowe oznacza wzrost obciążeń dla nabywców, nawet na kwotę ok. 400 mln zł" - ostrzegają producenci.

Instytut Biznesu ostrzega, że zawartość soku może spaść nawet o połowę, do 10 proc., "jak to ma miejsce w większości państw Unii Europejskiej". Co więcej, według IB cena napoju owocowego może wzrosnąć nawet do ok. 1,3 zł na litrze.