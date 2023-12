Podwyżki w oświacie nie dla wszystkich. Oto kto ich nie dostanie

revo 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 21 Odpowiedz

Drodzy "karciani" towarzysze (18 godzin realnej pracy). Przestańcie mydlić ludziom occzy ileż to dodatkowej pracy musicie wkładać w przygotowywanie się do zajęć. Znam temat od wewnątrz i wiem jak jest naprawdę. Średnio rozgarnięty stażysta już po roku pracy ma dobrze ogarnięty warsztat (prezentacje, rekwizyty, projekty itp.). Przez cały cykl kształcenia jedziecie na tej samej serii podręczników, do których macie gotowe sprawdziany, kartkówki, rozkłady i plany wynikowe. Wszystko udostępniają wam wydawnictwa na swoich platformach za friko. Sprawdzianów też nie robicie co tydzień, spokojnie można to sprawdzać na okinkach. I jeszcze jedno: spójrzcie na nauczycieli szkół niepublicznych, którzy pracują normalnie z Kodeksu Pracy (40 h) i jakoś nie umierają z przemęczenia. Oni pokazują wam że jednak można i jeślikomuś ta podwyżka faktycznie się należy to właśnie im.