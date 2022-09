Polacy jeszcze nie wyszli w protestach na ulice. A Czesi już tak. Oto powód

Jednym z najważniejszych aspektów protestu są coraz wyższe ceny w sklepach. Inflacja w Czechach wyniosła 17,2 proc. (wzrost o 1,2 proc. względem lipca) i jest jedna z najwyższych w całej UE. Wyższa jest tylko na Łotwie, Litwie oraz w Estonii. W Polsce Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. rok do roku.

- Otóż w Polsce realne wynagrodzenia jeszcze jako tako się trzymają, a w Czechach pracujący już są ok. 10 proc. biedniejsi w stosunku do zeszłego roku - napisał na Twitterze Mateusz Urban.

Ekonomista dodał, że na opublikowanym wykresie znajdują się dane dla firm zatrudniających dziewięć i więcej osób. Nie wlicza się w to sfery budżetowej.

Wynagrodzenie a inflacja

W drugiej połowie sierpnia GUS podał dane dotyczące średniego wynagrodzenia w Polsce za lipiec 2022 r. Przeciętna płaca wyniosła 6777,22 zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 15,8 proc. przy inflacji wynoszącej w lipcu rok do roku 15,6 proc.