gospodarka oprac. Jakub Ceglarz 1 godzinę temu

Polacy kupują na zapas. Ale handlu wcale to nie cieszy

Choć Polacy w pierwszych 9 miesiącach roku kupili znacznie więcej artykułów spożywczych niż rok wcześniej, to tradycyjny handel nie ma powodów do radości. "Spożywka" to w zasadzie jedyny segment, który w tym roku radzi sobie nieźle.

