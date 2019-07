Polacy na wyścigi składają wnioski o 500+ i wyprawkę. Efekt: strony banków już się zawiesiły

Zainteresowanie przerosło możliwości systemów bankowych. Od północy można składać wniosek o 500+ w rozszerzonej formule (a więc na każde dziecko, niezależnie od dochodu w rodzinie), a chętnych do zrobienia tego w pierwszej dobie jest tak wielu, że nad ranem zakładki na stronach banków i ministerialny serwis "Empatia" się zawiesiły.

- Wielki start zgłaszania wniosków 500+ i wielka klapa. Bank (ING) przez który chciałam złożyć wniosek nie otwiera strony i już wyświetla się od rana komunikat: " Wniosek o świadczenie 500+ jest w tej chwili niedostępny. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Przepraszamy za niedogodności". Podobnie z empatia.mpips.gov.pl. Jak zwykle przygotowani i tak za każdym razem" – napisała do nas Czytelniczka ze Śląska na platformie Dziejesie.wp.pl.

Rodzice, którzy poszli późno spać (albo wcześnie dziś wstali) w ciągu 8 godzin złożyli 22 tys. wniosków o świadczenie. Z kolei o wypłatę 300 plus na wyprawkę szkolną złożono prawie 10 tys. wniosków.

- Machina ruszyła, wnioski o świadczenie Rodzina 500 plus za pośrednictwem internetu można było składać już od północy. Wiele osób posłuchało naszych sugestii i zdecydowało się na złożenie wniosku od razu, nawet jeśli wiązało się to z nieprzespaniem kawałka nocy. W ciągu sześciu godzin rodzice złożyli 22 295 wniosków o 500 plus i 9 971 o Dobry start - podała Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.