Polacy nie płacą mandatów. Szykuje się zmiana w przepisach

Jak pisze "Rz", zmiany w przepisach ma opracować resort spraw wewnętrznych i administracji. Tak, by skuteczność egzekwowania mandatów była wyższa. Dziś udaje się ściągnąć zaledwie 63 proc. z nich.

Na czym ma polegać zmiana? Eksperci wskazują, że do unikania mandatów mają zniechęcać punkty karne.

Dziś działa to w następujący sposób. Kierowca za wykroczenie otrzymuje mandat i punkty karne, które się kumulują. Po roku od wykroczenia karne punkty znikają, niezależnie od tego, czy mandat został zapłacony, czy jest nieuregulowany.

To właśnie ma się zmienić. Jeśli kierowca nie ma opłaconych wszystkich swoich mandatów, to punkty też nie znikną z jego konta. A przypomnijmy, że po zebraniu 24 "oczek" traci się prawo jazdy.

Zdaniem ekspertów taka zmiana mogłaby się przyczynić do tego, że więcej kierowców sumiennie podchodziłaby do płacenia mandatów. Dziś co trzeci z nich z premedytacją nie reguluje należności.