Polacy odkryli wielkie złoża miedzi. Jest jednak jeden problem

To może być szansa na powstanie drugiego giganta

"Odkryliśmy złoże, o którym KGHM nie wiedział, a teraz, nawet gdy o nim wie, to nie ma na nie pomysłu. My mamy, ale nie pozwala nam się go zrealizować. A to byłaby ogromna szansa, Polska zostałaby jednym z największych miedziowych potentatów. Możemy ją jednak stracić, bo okazuje się, że państwu zupełnie nie zależy na tym, by wydobywać miedź z Nowej Soli" - przekonuje w rozmowie z Business Insider Polska, prof. Stanisław Speczik, dyrektor generalny spółki Miedzi Copper Corp.