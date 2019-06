Polacy wśród najwięcej pracujących w Europie

W Polsce mamy 12 dni wolnych od pracy nie wypadających na stałe w weekend. Plasuje nas to w górnej części stawki. Do prowadzących Cypru i Słowacji brakuje nam 3 dni. Wyprzedzają nas też m.in. Czechy, Hiszpania, czy Słowenia (po 14 dni), Austria i Chorwacja (13 dni). Znaleźliśmy się za to przed Wielką Brytanią i Danią (po 9 dni), Norwegią i Estonią (po 10 dni), a także Niemcami, czy Francją (po 11 dni).